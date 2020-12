A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Assistência Social em parceria com o (PAA), atendeu as famílias beneficiárias do BPC e Bolsa família com kits alimentícios oriundos da Agricultura familiar.

O objetivo da ação foi garantir gêneros às famílias que se encontra em situação de vulnerabilidade que tiveram o poder aquisitivo comprometido, tendo em vista a pandemia do Covid-19, promovendo assim o acesso a alimentação e ao mesmo tempo incentivando a Agricultura Familiar.

Maiza Pinheiro (Assistente Social) da SEASDHM – Secretaria de Assistência Social do Estado Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres destacou, que esse Projeto (PDSA-2) é financiado pelo (BID) em parceria com a (SEPA), que veio nesse momento de pandemia.Essa entrega de alimentos veio para amenizar tanto o produtor como o usuário dos serviços. Porque o produtor não estava podendo escoar a sua produção, sair para vender o seu produto, então a (SEPA) entra em contato com esse produtor ver o que ele tem para oferecer e nós recebemos esses produtos e destinamos aos Cras dos municípios, que disponibiliza esses alimentos para os usuários do BPC.

O Coordenador do Bolsa família ” Fabisson” ressaltou que o objetivo desse Programa é contemplar as famílias que nós atendemos que são pessoas idosas ou deficientes. É uma forma de está auxiliando essas famílias com alimentação com alguns produtos agrícolas que foi disponibilizado para esse público.

Então pra gente como o município é só alegria receber esses alimentos e produtos e destinar a esse público que fazem parte do nosso acompanhamento e que são acompanhados pela Secretaria de Assistência Social juntamente com o Cras. Agradecemos ao Governo Federal e Estadual por disponibilizar e contemplar o nosso município com esses produtos.

A beneficiária do Bolsa família Maria da Glória, destacou a importância do recebimento do kit principalmente nesse período de pandemia onde esta difícil conseguir trabalho para ajudar nas despesas, e agradeceu ao Prefeito Jailson Amorim pela atitude.