A prefeitura de Rio Branco entregou nesta quinta-feira, 17, o décimo terceiro equipamento esportivo na atual gestão. Trata-se da quadra de grama sintética do bairro Manoel Julião, uma reivindicação da juventude local.

O ato de entrega ocorreu por volta das 18h e contou com a presença do secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Edson Rigaud, do deputado federal Alan Rick e do senador Sérgio Petecão, proponente da emenda parlamentar no valor de R$ 365.141,10, que possibilitou a construção da quadra de esportes.

“Estamos entregando mais um equipamento esportivo dessa vez no Manoel Julião. A quadra ficou pronta, desde antes, mas em razão da pandemia as atividades esportivas foram suspensas e só agora estamos fazendo a entrega para comunidade. É uma alegria, emenda do senador Sérgio Petecão e, por isso, o convite para que ele estivesse presente nesse momento em que estamos fazendo a entrega”, ressaltou Neri.

O novo equipamento esportivo conta com piso de concreto especial para gramado sintético, torres de iluminação, arquibancadas, acessibilidade, lixeiras, além de paisagismo no entorno.

“Colocamos o recurso, mas a prefeita foi quem graças a Deus fez a obra. O nosso sentimento é de gratidão a todos que de forma direta ou indireta ajudaram na realização desse sonho de construir a quadra”, observou o senador Petecão.

Para Alan Rick, investir em esporte é investir em saúde. “Fico feliz quando eu vejo um trabalho realizado com carinho, responsabilidade e compromisso uma marca da prefeita Socorro Neri”, ponderou Alan Rick.