Com aproximadamente 20 anos de profissão, o grafiteiro Matias Souza é um dos candidatos do Acre ao Premio Pretos Empreendedores. As votações já estão abertas e podem ser feitas por meio do endereço eletrônico http://www.pretosempreendedores.com.br/pretos/votacao.php.

Cada Estado conta com 10 candidatos, sendo cinco na categoria feminina e outros cinco na categoria masculina. São profissionais negros e negras de todo o território nacional com iniciativas afroempreendedoras de impacto.

“Me sinto muito honrado por estar ao lado de tantos empreendedores de impacto do nosso Estado e, consequentemente, do Brasil. Tenho certeza que os escolhidos para representar o Acre vão representar muito bem e conto com o voto de cada pessoa que gosta do meu trabalho, pois o voto popular tem um peso muito importante nessa fase”, declarou Matias.

O prêmio é resultado de uma parceria entre a Favela Holding e a Central Única das Favelas (CUFA) com o objetivo de reconhecer e homenagear 54 afroempreendedores, que mais trouxeram inovação, em todo o Brasil, durante o ano.

Para conhecer o trabalho de Souza, basta acessar a página do artista no Instagram, por meio do link https://instagram.com/matiasartes?igshid=xqbx4kxl0bws. Para saber mais sobre o prêmio, acesse: http://www.pretosempreendedores.com.br.