O filme produzido como TCC ganhou na categoria de Júri Popular com mais de 15 mil votos no VI Festival Audiovisual FIAM-FAAM

Maria Paula – O festival foi realizado digitalmente e premiou produções audiovisuais universitárias de todo o país, dentre os concorrentes o filme amazonense disputava a categoria de Júri Popular, ‘Deixa o Rio Levar’, que retrata a problemática do desaparecimento de crianças no Estado do Amazonas. O curta-metragem disputou com 80 filmes do Brasil inteiro, ao todo foram 31.564 votos e com 49,3% dos votos, somando mais de 15 mil no total, os estudantes levaram a premiação pra casa.

“Esse projeto foi o resultado de anos de graduação aprendendo a fazer cinema e audiovisual, o resultado de muito trabalho e esforço durante 6 dias no interior do Amazonas, sem sinal de celular. Foi um projeto cheio de dificuldades e obstáculos, mas que saiu como tinha que ter saído, e acabou ganhando um festival nacional de cinema”, disse o realizador audiovisual, Brener Neves.

Para o jovem, ter conseguido o reconhecimento é um sinal de crescimento da área no Estado. “Ter ganhado o prêmio mostra a força do cinema amazonense de querer chegar longe, afinal foram mais de 15 mil votos de pessoas que se empenharam para que o resultado fosse mais um filme amazonense premiado, e conseguimos!”, declarou.

Levar a Universidade do Estado do Amazonas pra um festival audiovisual nacional traz a visibilidade que é preciso para o cinema manauara. “O curta é resultado do curso de Produção Audiovisual da UEA que hoje está inativo, então isso reacende o debate da importância de uma formação superior em audiovisual na cidade. Espero que o cenário mude e um dia fazer cinema em Manaus seja mais democrático!”, disse Brener.

O curta foi dirigido por Brener Neves, com produção de Lucas Rosário e roteirização do diretor com Jullie Soares. A direção de fotografia é assinada por William Moita, direção de arte Jullie Soares e Amanda Negreiros, já o som ficou por conta de Helione Meireles e Lucas Maciel, finalizando a montagem Geovanna Oliveira e Brener.