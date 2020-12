Pelezinho estava entubado há vários dias na unidade hospitalar, por conta da piora em seu quadro de saúde, já que sofria de hipertensão arterial.

A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório e sepultamento que devem seguir o protocolo sanitário das vítimas da Covid-19 e ficar restrito a poucos familiares.

Passagem pelo governo petista

Sapateiro de profissão, Pelezinho foi diretor do Programa Luz para Todos no Acre e também secretário de esportes e lazer entre os anos de 2014 e 2016, durante a gestão do ex-governador Sebastião Viana. Também assumiu a função de secretário adjunto da mesma pasta. Ainda no mundo dos esportes, foi presidente do Andirá entre os anos de 2015 e 2017.

Sempre envolvido na política, foi candidato a vereador pelo PT nas últimas eleições, obtendo 166 votos.

Após deixar a administração pública, voltou a trabalhar como sapateiro. Em uma das publicações da página de sua empresa, Pelezinho escreveu sobre a Covid-19 alguns meses atrás: “Mais um dia de trabalho em casa. E se você não trabalha ou não necessita sair, fique resguardado em casa por todos nós”

NOTA DE PESAR DO PT/ACRE –

Choramos a sua perda, companheiro Pelezinho!

Foi brilhar mais longe, perto de Deus, nosso criador, o companheiro Pelezinho. Um craque da vida, nasceu Petronilio Lopes Rodrigues Filho, mas, para sempre será o companheiro Pelé.

Militante atuante e presente nas lutas sociais, amava sua profissão de sapateiro, seu clube Flamengo e se orgulhava de ser petista.

O nosso amado Pelezinho, Secretário-Geral do PT/AC, foi levado aos braços do pai, na madrugada desta sexta-feira, 18. Como sempre fez ao longo da vida, lutou bravamente para continuar entre nós. Quis Deus que ele fosse para o seu lado.

Pelezinho era um bom marido, pai dedicado e avó carinhoso, um exemplo real do companheirismo, um ser humano raro e valoroso, sempre disposto a ajudar todos que buscassem seu auxílio.

Defensor da periferia, amava a sua comunidade – a Baixada da Sobral – e, por acompanhar a realidade de muitos, nos ensinava a importância de estarmos conectados com as pessoas que mais precisam.

Pelezinho, agora, é uma estrela que fará companhia ao Lhé, ao Chico Mendes e a tantos outros companheiros e companheiras que viveram, lutaram e deixaram na história o sonho de uma sociedade com justiça social.

Avante companheiro! Vá em paz e olhai por nós. Seguiremos na luta por justiça e equidade, lembrando sempre de seu legado, de sua luta pelos menos favorecidos, pelos que não tem, pelos que mais precisam.

Direção Estadual do PT/Acre