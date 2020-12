A Prefeitura de Cruzeiro do Sul e o Procon Acre assinaram um termo de cooperação institucional para a atuação do órgão no município.

A equipe foi recebida pela Secretária Municipal de Gabinete Delcimar Leite e pelo Secretário Municipal de Administração Vasco Júnior.

A inauguração do órgão ocorre na sexta-feira, 15, junto com a OCA e o funcionamento será a partir da próxima segunda-feira, 21.

De acordo com a diretora do Procon Acre, Alana Albuquerque, o termo de cooperação de instituição visa levar os atendimentos à população, através do Núcleo Regional.

“Lá serão concentrados todos os serviços de atendimento ao público, ao cidadão, com atendimento de registros de reclamações, de CIP’s, e possibilitando ao cidadão que tiver seus direitos violados, ou vítima de publicidade enganosa, poder nos procurar para resolver essas situações junto ao fornecedor. O Procon em parceria com a prefeitura está instituindo esse núcleo regional, sendo o primeiro do estado, e será um ganho muito significativo”, enfatizou.

Segundo o Secretário Municipal de Administração, Vasco Júnior, com o termo de cooperação, a prefeitura colabora com o prédio no Centro Administrativo, com a parte de pessoal e mobiliário.

“Esse é um grande sonho para população de Cruzeiro do Sul. Nós cedemos a parte administrativa, o pessoal e o imobiliário para implantação do órgão no nosso município”, enfatizou.