A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, certificou na última quarta-feira, 15, mais de 50 jovens em cursos profissionalizantes de informática básica, informática avançada, operador de caixa e balconistas de farmácia. A capacitação foi disponibilizada a jovens que fazem parte do Serviço de Fortalecimento de Vínculos, na sede do bairro do Remanso.

Gabriel Florentino, de 15 anos, realizou o curso de informática avançada, e foi um dos jovens que recebeu a certificação.

“Mesmo já tendo um conhecimento parcial de informática, o curso que fiz foi de suma importância pelo complemento curricular e também para relembrar algumas ferramentas que eu já tinha esquecido, e outras que eu não conhecia. O mercado de trabalho exige muito e agora estou preparado”, enfatizou o aluno certificado.

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Keiliane Cordeiro, salientou a importância dos cursos profissionalizantes para oportunizar novas oportunidades para jovens e adolescentes.

“Hoje é um dia muito importante, onde estamos entregando a certificação de todos os alunos que fazem parte deste núcleo. Formamos 51 alunos, que agora tem sua formação técnica para exercer uma profissão. Ficamos muito felizes finalizando mais uma etapa deste ciclo”, destacou a secretária.