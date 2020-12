O Juiz JOÃO GABRIEL CIRELLI MEDEIROS, Juiz da 45ª Zona Eleitoral com jurisdição nos municípios de Guajará e Ipixuna, Estado do Amazonas, deu conhecimento aos aptos a serem diplomados, através de ofício expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Veja os nomes dos 09 vereadores e dos suplentes, bem como do prefeito eleito Ordean Silva e do vice Adaildo Melo.

FAZ SABER, a todos que o presente edital virem ou deles tomarem conhecimento, que, em cumprimento ao dispositivo nos artigos 214 e 215 da Resolução TSE n. 23.611/2019 e dos artigos 215 a 218 do Código Eleitoral bem como o decurso in albis do prazo para apresentação das reclamações de que trata o art. 203, §2º, da Resolução TSE nº 23.611/2019, regularidade dos trabalhos eleitorais, ata geral de eleição e resultado da totalização, PROCLAMA os eleitos para os cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, por terem sido escolhidos pelo voto popular, nas Eleições de 2020, realizadas no dia 15 de novembro de 2020, no Município de Guajará/AM, os seguintes candidatos:

Eleição Majoritária: Prefeito e Vice-Prefeito: 11 ORDEAN GONZAGA DA SILVA (Prefeito) 11 ADAILDO DA COSTA MELO FILHO (Vice-Prefeito)

Eleição Proporcional: Vereador

11111 FREDSON MORAES DE SOUZA SILVA

25555 FRANCISCA ROSANIA MELO LIMA

11122 MARIA FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA

45678 JOSÉ ERONILDES NOBRE FILHO

11234 MANOEL WALTER DE PAULA ALVES

15123 JOSIMAR VASCONCELOS DE LIMA

13123 JECTON SAMOTT MELO NEPOMUCENO

15555 JOSE ALTEMIR CARVALHO DE LIMA

19111 EDELSON DE MORAES CASTRO

Os Suplentes também receberão seus diplomas e assim estarão aptos a exercer a função, caso o titular tenha determinados imprevistos, ou até mesmo se afaste do mandato. São eles;

Eleição Proporcional: Suplentes

25222 – ESMAEL NORMANDO RODRIGUES

25111 JESUITO DIAS TAVARES

15111 ALCI15000 FRANCISCO AURICELIO GONZAGA DA COSTA

45123 EDEGILSON SILVA DE SOUZA

45222 GILBERTO SARAIVA DE OLIVEIRA FILHO

13333 FRANCISCO BRAGA ANDREOLA

13222 ALVARO DOS SANTOS DAMASCENO

19999 ELITON DA SILVA FERREIRA

19787 ROSANA ANDRIOLA RUFINO

11123 ALTEVIR TELES SARAIVA

11555 JOSÉ FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTODIRLEI PEREIRA DA SILVA

FAZ SABER, ainda, que, nos termos do art. 3º, caput e §3º, inciso I, da Portaria Conjunta TER/AM n. 905/2020, NÃO SERÁ REALIZADA A CERIMÔNIA SOLENE, SENDO QUE O ATO DE DIPLOMAÇÃO DAR-SE-Á, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, ATRAVÉS DA IMPRESSÃO DOS DIPLOMAS NO SÍTIO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS, no seguinte link: https://www.tre-am.jus.br/eleicoes/eleicoes-2020/eleicoes-2020 Ressalta-se que a impressão dos diplomas está condicionada à adequada entrega final das prestações de contas de campanha, na forma e no prazo dispostos na Resolução TSE n. 23.607/2019, disponibilizada no sítio do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (http://www.tre-am.jus.br). Pelo presente, ficam cientes também os Representantes do Ministério Público Eleitoral, Partidos Políticos, Coligações e Ordem dos Advogados do Brasil, com relação aos prazos do Art. 96 da Lei 9.504/1997, e Art. 262 da Lei 4.737/1965. E para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, determinou o MM. Juiz Eleitoral que o presente edital seja afixado no local de costume no Cartório Eleitoral e publicado no Diário de Justiça Eletrônico (DJE/AM). Dado e passado nesta cidade de Guajará/AM, aos 07 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte Eu, __________, Ednaldo Helano Marques Vasconcelos, Chefe de Cartório da 45ª Zona Eleitoral (em substituição), lavro e, de ordem, subscrevo o presente. (Assinado eletronicamente conforme Lei nº 11.419/2006)