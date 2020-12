Estadão escreve sobre Bolsonaro, “o demolidor da República e seus cúmplices”

"Bolsonaro conta com vários outros cúmplices – como os comerciantes que se aglomeraram sem máscara e urraram de excitação com o discurso virulento de Bolsonaro na Ceagesp, os policiais e os militares que o tratam como 'mito' em eventos País afora e os políticos do Centrão que lhe dão guarida parlamentar em troca de acesso ao butim do Estado, aponta editorial do jornal Estado de S.Paulo.