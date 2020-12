O Prefeito diplomado Zequinha Lima concluiu sua agenda com visita institucional ao gabinete da Deputada Federal Vanda Milani, ao Deputado Federal Léo de Brito e ao Senador Sérgio Petecão, na manhã da última quarta-feira,16.

Em um vídeo gravado nos corredores do Senado, Senador Petecão se colocou à disposição do futuro gestor, e parabenizou sua iniciativa.

“Tive o prazer de receber o Zequinha no nosso gabinete. Fiquei surpreso com o ótimo relacionamento dele com todos os parlamentares, visitou quase todos os deputados federais e senadores, e tenho certeza que ele fará um belíssimo trabalho, pois é uma pessoa humilde e com a articulação dele terá muitas emendas liberadas”, enfatizou.

Ainda na quarta-feira, Zequinha visitou a sede da Representação do Acre (Repac) em Brasília, onde foi recebido pelo secretário Chefe da Representação, Ricardo França. O prefeito diplomado conheceu as instalações e as equipes técnicas do órgão. França colocou ainda a estrutura da representação à disposição do prefeito Zequinha.

Zequinha Lima agradeceu a receptividade em todos os órgãos que visitou e no gabinete dos Deputados Federais e do Senador Petecão, reiterou a importância da proximidade com os parlamentares para liberação de emendas para Cruzeiro do Sul.

“Quero agradecer a disposição de todos os parlamentares que me receberam tão bem. Saio daqui muito feliz e com a convicção de que preciso retornar, preciso da ajuda de todos. Agradeço ao Senador Sérgio Petecao que abriu as portas do Congresso Nacional para que eu pudesse ter o contato direto com o gabinete dos parlamentares, e a partir daí estabelecer uma relação de parcerias com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul”, agradeceu o prefeito diplomado.

Veja o Vídeo: