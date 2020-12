Zequinha Lima, do PP, foi eleito, no dia 15 de novembro prefeito de Cruzeiro do Sul (AC) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Zequinha Lima teve 44,15% dos votos. Foram 18.766 votos no total.

Os 14 vereadores eleitos para a próxima legislatura, também serão diplomados na mesma solenidade. A população cruzeirense renovou em mais da metade os parlamentares que ocupam cadeira na câmara, o que criou uma grande expectativa de se ter uma melhor produção legislativa na casa.

Quanto ao novo secretariado, Zequinha ainda não definiu publicamente, mas fala se em renovação quase 100% dos que ocupam as pastas atuais na administração de Clodoaldo Rodrigues.