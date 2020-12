A Câmara Federal aprovou o projeto de Regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb), o projeto foi concluído na madrugada de Sexta feira (11) e foi derrubado no senado.

Os parlamentares aplicaram um nocaute no Fundeb e aprovaram para retirar R$ 16 bilhões para instituições filantrópicas comunitárias (Cooperativas sem fins lucrativos), confessionais (ligadas as igrejas) e profissionalizantes (Sistema S). A região Norte com essa aberração irá perder mais de R$ 1 bilhão, a votação foi de 311 votos de deputados favoráveis e de 131 deputados que votaram contra e ainda uma abstenção.

A confirmação da oficialização dessa medita despropositada ainda será votada pelo Senado Federal, no entanto trechos que retira 16 bilhões das escola públicas é suprimido pelo senado e retifica a irresponsabilidade causada pelos deputados aliados do governo federal, dentre eles cinco deputados federais do estado do Acre foram coniventes com esse disparate.

Alan Rick (DEM) SIM

Dra. Vanda Milane (SOLIDARIEDADE) SIM

Flaviano Melo (MDB) SIM

Jéssica Sales (MDB) SIM

Mara Rocha (PSDB) SIM

Jesus Sergio (PDT) NÃO

Léo de Brito (PT) NÃO

Perpétua Almeida (NÃO)

Conheça o seu deputado federal e se posicione a respeito do que estão fazendo com o seu voto, já não basta o que fizeram com a Reforma da Previdência, Reforma Trabalhista e outros direitos que os cidadãos foram garfados por determinação desse governo e apoio de deputados que são coniventes como esses do Acre, revolte-se, tome uma atitude.

Com informações: Ortiga do Juruá