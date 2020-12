O Governo do Estado do Acre, por meio do Programa Saúde Itinerante, já levou atendimento a 885 pessoas na região do Juruá em 2020. São pacientes de toda a regional que necessitam de tratamento fora de domicílio com especialistas que não atendem na cidade de Cruzeiro do Sul.

Os atendimentos oferecidos pelo Tratamento Fora de Domicílio (TFD) foram prejudicados durante o período da pandemia de Covid-19, quando ficaram suspensos por cerca de 60 dias. Mesmo assim, o TFD encaminhou para atendimento médico em Rio Branco, entre os meses de janeiro a novembro deste ano, 331 pacientes nas especialidades de neurologia, oncologia endocrinologia, neuropediatria e cirurgia de cabeça e pescoço.

Quanto aos mutirões realizados pelo programa Saúde Itinerante, o governo do Estado conseguiu atender 885 pacientes somente na cidade de Cruzeiro do Sul. Esses atendimentos humanizam ainda mais o sistema de saúde e facilitam a vida desses pacientes que não precisam sair de sua cidade para ter acesso a especialistas.

A coordenadora do TFD na regional do Juruá, Manuela Cameli, destacou a importância destas ações de saúde especializadas nos municípios do interior.

“Mesmo nesse período de pandemia estamos conseguindo atender nossos pacientes pelo TFD. Já foram 331 encaminhados e 885 atendimentos pelo Saúde Itinerante somente em Cruzeiro do Sul. Queremos agradecer ao governador Gladson que não tem medido esforços para nos dar as condições necessárias para que possamos levar uma saúde digna e de qualidade a quem precisa de nossos serviços”, concluiu Manuela.