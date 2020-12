A Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com o Incra, se reuniu na manhã desta quarta-feira (16), no Auditório da Escola Francisco Braga com os Produtores dos Projetos de Assentamentos PA 13 de Maio, Agro Juruá e Paraná dos Mouras.

O objetivo da reunião foi a assinatura dos Contratos de Concessão dos Créditos instalação das modalidades Fomento, Fomento Mulher e Apoio inicial.

“É importante à vinda desses recursos para o município de Rodrigues Alves, pois através deles , nós aumentaremos à renda das famílias. Dinheiro que vai circular no município e que vai garantir a estabilidade financeira dos produtores rurais de Rodrigues Alves”, ressaltou o Secretário de Agricultura Ivonilson Lima.

O Produtor rural Osvaldo de Sousa do “PA-13 de Maio”, agradeceu ao trabalho e esforço do Prefeito Jailson Amorim, por lutar por esse Crédito que à seis anos se encontrava parado no Incra, por causa do Poder Público que não se esforçava em liberar, mas hoje, graças a Deus e ao nosso Prefeito, Secretário e Equipe Técnica da Agricultura, estamos assinando hoje esse contrato e liberação desse crédito.

“É um Convênio nosso junto ao INCRA, onde tinha um recurso lá destinado aos produtores, que seria Fomento, Fomento Mulher e o habitacional que vem mais à frente. Então estamos aqui hoje concluindo mais uma etapa desse projeto, onde nós atendemos na primeira etapa 80 famílias, e agora entorno de 60 famílias que vão está recebendo esse benefício. São entorno de de quase 16 mil reais nesse Programa. Agente fica muito contente com o desenrolar da nossa Gestão, nossa Secretaria de Agricultura, Secretário Ivonilson Lima, Equipe e Técnicos Agrícolas. Que estão correndo atrás dos recursos, que somando as duas etapas já são quase 1 Milhão de reais destinado nas contas do próprio Produtor Rural que irar ajudar a melhorar a sua vida”, destacou o prefeito Jailson Amorim.

Fico contente, agradeço ao apoio do Governo Federal, através do INCRA, ao Governo Estadual, através da SEPA, ao nosso Sindicato Rural e nós da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Agricultura pelo empenho e dedicação. E se Deus quiser durante esses (04) anos é isso que vamos está fazendo, correndo atrás de recursos para os nossos Produtores.