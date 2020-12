O Prefeito eleito Zequinha Lima e o Vice-Prefeito Henrique Afonso foram diplomados pela Justiça Eleitoral na tarde desta quarta-feira,16, durante solenidade online, realizada em Brasília. O ato de diplomação proporciona ao prefeito o reconhecimento da justiça, com a validação dos votos diante do processo eleitoral. Zequinha participou do ato ao lado da Senadora Mailza Gomes, que acompanhou a solenidade.

Os demais prefeitos e vereadores eleitos e reeleitos do Juruá, que tiveram os votos legitimados pela Justiça eleitoral, também foram diplomados durante a solenidade virtual.

“Este é um momento muito especial e único, um dos mais importantes da minha carreira política e do meu amigo e companheiro Henrique Afonso. Fico muito feliz em dividir essa felicidade com cada um dos amigos cruzeirenses, que nos deram essa oportunidade, por acreditar no nosso projeto de mudança. Vamos continuar firmes com os mesmos propósitos, na intenção de mostrar a moralização da política e da gestão pública. Deixo meus agradecimentos a todos que acreditaram e estiveram junto conosco prestando seu apoio e a minha família e amigos que estão acompanhando a diplomação em Cruzeiro do Sul”, agradeceu o prefeito diplomado Zequinha Lima.