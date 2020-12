Junto com a bancada federal do Acre, a líder do PCdoB na Câmara, deputada Perpétua Almeida, esteve mais uma vez na Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), nesta quarta-feira (16), para cobrar explicações sobre os constantes reajustes na tarifa de energia do Acre. Na reunião, a parlamentar ressaltou o seu desejo de não votar a Medida Provisória do Governo que reduz em 11% a conta de energia do estado de Rondônia, mas que para o Acre não oferece benefício nenhum.

A deputada também questionou se a Aneel está fiscalizando a Energisa para evitar os apagões que aconteceram e que ocasionaram grandes prejuízos à população do Amapá. “O Acre não pode passar por aquilo”, afirmou. Perpétua conta que a Aneel apenas informou que a Energisa está investindo recursos para melhorar o atendimento da população e que “esse investimento” é cobrado na conta de energia dos acreanos.

“Não vejo melhorias no atendimento para a população. Eu só vejo conta de luz aumentando e todos os dias apagões nos bairros de Rio Branco e de outros municípios do Acre. A população não pode se calar. Por isso convoco, o governador, a bancada federal, os prefeitos, para a gente reagir contra os absurdos praticados pela Energisa e pelo Governo que fecham os olhos com relação ao aumento das contas de energia no Acre”, destacou Perpétua.