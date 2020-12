Prefeito de Porto Walter César Andrade será diplomado hoje pelo Tribunal Regional Eleitoral ao lado de seu vice Guarsonio Melo e dos vereadores

A cerimônia está prevista para acontecer as 3 horas da tarde pela plataforma Zoom. Na vídeo conferência, os demais Prefeitos do Vale do Juruá também receberão a outorga de Prefeitos eleitos