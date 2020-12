O governo do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec/Dom Moacyr), realiza nesta quinta-feira, 17, às 11h, a cerimônia de certificação de 502 alunos dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FICs). Devido à pandemia do coronavírus, os cursos foram ofertados na modalidade de educação a distância (EaD).

A solenidade será realizada de forma virtual por uma live transmitida diretamente dos estúdios de gravação do Ieptec.

“A certificação reforça a importância do Ieptec no nosso estado. Cada certificado é uma vida transformada que deve ser comemorada; e não será uma, mas 502 pessoas certificadas profissionalmente. Ficamos muito satisfeitos com os resultados e o trabalho não para por aqui. Seguimos trabalhando para melhorar os números de oportunidades para o Acre”, disse o presidente do Ieptec, Francineudo Costa.

O link de acesso à transmissão do evento será disponibilizado nas mídias sociais @ieptecacre no aplicativo Facebook. Os alunos recém-formados poderão fazer a retirada dos certificados acessando a plataforma ead.ieptec.ac.gov.br e fazendo o download do documento.

A oferta dos cursos FICs é fruto de uma parceria entre o governo federal, por meio do Programa Novos Caminhos, e o governo do Estado, por meio do Ieptec.

Formação Inicial e Continuada

Os cursos FICs são processos de ensino e aprendizagem voltados para a formação e qualificação profissional, focados na inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

Atualmente, o Ieptec oferta 15 cursos FICs, com duração de 160, 200 e 240 horas, todos na modalidade EaD e inteiramente gratuitos.

São 37 turmas distribuídas entre os cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Auxiliar de Laboratório de Saúde, Balconista de Farmácia e Operador de Computador, entre outros.