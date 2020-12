Os três vereadores que coincidentemente são do PP, mesmo partido do prefeito eleito Zequinha Lima, disputam nos bastidores o posto de futuro presidente da câmara municipal de Cruzeiro do Sul.

Na tarde desta quarta-feira (16), os 14 vereadores, juntamente com o prefeito Zequinha Lima e seu vice Henrique Afonso foram empossados. Atividade ocorreu por vídeo conferência e de fato, eles já podem dizer; são os vencedores da eleição de 2020.

Na disputa para saber quem será o novo comandante do parlamento municipal, três nomes estão em disputa.

João Keleu, Antônio Franciney e Lenadro Cândiso, ambos do PP, partido que venceu a disputa majoritária e que segue para mais 4 anos de gestão na segunda maior cidade do Acre.

O prefeito eleito Zequinha Lima, disse que não irá intervir na discussão e que deixará os três parlamentares livres para se articularem acerca da disputa.

Os três parlamentares são vereadores reeleitos, já conhecem a estrutura do parlamento e se sentem prontos para a missão. Quem se articular melhor com os vereadores novatos, principalmente os de oposição, minorias na nova legislatura.

Até o dia 1º de janeiro, quando serão empossados e daí elegerão a nova mesa diretora da câmara, muita coisa ainda vai rolar. Façam suas apostas, o jogo estar sendo jogado.