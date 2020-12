Assessoria – O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) esteve na manhã desta quarta-feira (16) junto com a bancada federal do Acre, na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), para tratar sobre a revisão do aumento da tarifa de energia elétrica no Acre. O parlamentar é contra este aumento e afirmou que a ANEEL não deveria ter autorizado esse acréscimo na conta de energia dos acreanos.

“Estamos vivendo um momento de crise econômica e ainda temos que enfrentar uma pandemia que afeta a renda de diversas famílias acreanas. A hora é de ajudar as famílias, não de conceder aumento nos gastos da população do Acre”, afirmou Jesus Sérgio.

Durante a reunião, o diretor da ANEEL Sandoval Feitosa, relator do processo do aumento da tarifa de energia elétrica, afirmou que os cálculos da Agência estão corretos. Com isso, foi deliberado entre a bancada do Acre o envio de um pedido para que o Tribunal de Contas da União (TCU) possa solicitar uma revisão dos cálculos da ANEEL. Além disso, a bancada também vai solicitar a revisão tarifária por outro diretor da agência.

“A ANEEL afirmou que não pode recuar no aumento, mas não vamos parar por aqui, pois sabemos que o consumidor do Acre paga uma energia cara e isso não é justo. Vamos até o TCU pedir a revisão da tarifa”, garantiu Jesus Sérgio.