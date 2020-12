A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), divulga o último Fórum Integrado de Arte e Patrimônio Cultural 2020, nesta quarta-feira, 16, ás 18h no Horto Florestal.

“O II Fórum Setorial Integrado inclui duas pautas importantes: eleição da nova Comissão Executiva de Cultura (CEC) e a normatização da lista tríplice de gestores da FGB, a ser encaminhada como sugestão ao novo prefeito. No que se refere à eleição da CEC, é muito importante uma nova comissão forte e atuante, que possa encaminhar pautas como a revisão da Lei 1.676/2007 e do Regimento Interno do Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC), fundamentais para o bom funcionamento do Sistema Municipal de Cultura (SMC) como um todo, modernizando-o e adaptando-o aos novos tempos de pandemia da Covid-19. Já a normatização da lista tríplice, é uma prerrogativa do CMPC, prevista no artigo 24, inciso VIII, da Lei 1.676/2007, que marcará o início do diálogo entre conselho e a nova gestão.Com a realização do Fórum, concluirei minha atuação à frente da CEC, repassando as demandas do movimento cultural e apostando que os novos representantes darão continuidade ao trabalho até então desenvolvido”, enfatizou a Coordenadora da Comissão Executiva, Flávia Burlamaqui.

O presidente da Fundação Garibaldi Brasil, Sérgio de Carvalho destaca que dia 28 de dezembro será entregue para o conselho uma sala montada, um aplicativo de agenda cultural e o portal da cultura. “É muito gratificante fechar uma gestão de cultura com um fórum, em que todos os seguimentos culturais vão está presente. Mostra que a gestão realmente caminhou junto com a sociedade civil organizada, um fórum com pautas importantes como a escolha do novo conselho municipal de cultura que está com a sua vigência de mandato finalizada. Então a gente encerra esse ano com o compromisso pelo sistema municipal de cultura”, destacou.