Na ocasião, Zequinha agradeceu o apoio recebido nas eleições municipais e tratou sobre a liberação de recursos federais para o orçamento, que devem ser empregados em projetos futuros da gestão.

Participaram também da reunião o atual prefeito de Cruzeiro do Sul Clodoaldo Rodrigues e o Prefeito eleito de Rio Branco Tião Bocalom.

“Destaquei a eles que independente de cores partidárias, sou uma senadora municipalista e que eles podem continuar contando comigo, para destinar recursos para os municípios do nosso Acre”, destacou a Senadora.

Na oportunidade os políticos participaram de um café da manhã em comemoração ao aniversário da Senadora, que ocorreu no último dia 10, e aos 17 anos de casamento com o ex prefeito de Senador Guimard, James Gomes.

“Vim agradecer mais uma vez o apoio incondicional da Senadora Mailza Gomas durante as eleições municipais, sendo imprescindível para nossa vitória. Tivemos uma ótima conversa, onde ela nos garantiu caminhar lado a lado com nossa gestão, principalmente com a liberação de recursos importantes para que possamos trabalhar em prol da sociedade cruzeirense”, falou Zequinha.