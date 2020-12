Assessoria – As cores, o espírito e a magia do Natal encheram de brilho um dos principais cartões-postais acreanos. Neste domingo, 13, o governo do Acre inaugurou a decoração natalina do Palácio Rio Branco e das praças Eurico Gaspar Dutra e Povos da Floresta, no centro da capital.

Pontualmente, às 18h30 o governador Gladson Cameli, ao lado da esposa Ana Paula e do filho Guilherme, acendeu a iluminação especial de Natal do prédio histórico e sede do Poder Executivo. O momento mais aguardado da noite foi recebido com bastante entusiasmo pelo numeroso público que acompanhava o evento.

A fonte iluminada ficou ainda mais colorida, as palmeiras imperiais contam com um jogo de luzes que se movimenta, uma estrela foi colocada no alto do Obelisco e uma bela árvore de Natal completa a decoração temática. Além de Rio Branco, o governo de Gladson Cameli também levou iluminação natalina para os demais 21 municípios do interior. Algo inédito na gestão pública.

Cameli abriu seu discurso afirmando que as crianças são o grande motivo de sua luta por um Acre cada vez mais cheio de oportunidade para todos. Lembrou também que o Natal é período de reflexão e, ao mesmo tempo, de renovar as esperanças para o novo ano que se aproxima. Para o governador, 2020 trouxe muitas lições e que, apesar dos desafios, a população precisa seguir em frente, sempre na busca por dias melhores.

“Que o acender das luzes de hoje simbolize a vida, nos traga a capacidade de enxergar além dos problemas, que nos traga direcionamento para tomarmos sempre as boas decisões em favor daqueles que mais precisam. Iremos continuar trabalhando para que o Acre seja um lugar digno para as famílias. Que os nossos caminhos sejam iluminados pelo brilho e o futuro representado pelas crianças”, disse.

Gladson lembrou ainda dos esforços tomados em sua gestão no combate à Covid-19. O chefe do Executivo mencionou a construção de dois hospitais com cem leitos cada, em menos de 40 dias, e a aquisição de equipamentos, medicamentos e insumos hospitalares. Agora, o grande desafio é assegurar a compra da primeira vacina eficaz contra o coronavírus.

“Vivemos dias difíceis, mas agora, neste momento tão representativo, eu convido todos para que possamos viver um novo tempo, possamos virar essa página, com a força que vem de dentro dos nossos corações. E para que isso aconteça, estamos em negociação para a aquisição de vacinas contra essa terrível doença. Tenho certeza de que o ano que se aproxima trará muita esperança de dias melhores para todo o nosso povo”, pontuou.

Famílias inteiras prestigiaram as luzes natalinas e aproveitaram a oportunidade para fazer seus registros fotográficos. Francimar Façanha estava acompanhado da esposa, Ingrid Nascimento, e do filho, Luís Arthur. Eles disseram estar encantados com a decoração do Palácio Rio Branco.

“É muito bom trazer a família para passear e ter esse belo atrativo. Este ano, o palácio ficou ainda mais bonito e bem mais iluminado. Com certeza, será bastante visitado pela nossa população”, opinou Francimar.

“Gostei muito da decoração da praça e da árvore que foi montada aqui. Nossa cidade estava precisando de locais assim para podermos sair com a família. Apesar de estarmos enfrentando dias difíceis, o Natal sempre traz aquela mensagem de esperança por dias melhores”, afirmou Ingrid.

Governo do Estado aquece economia com iluminação natalina

O projeto de decoração natalina do governo estadual movimentou a economia nos 22 municípios do Acre. Cerca de 90 empregos diretos foram gerados na montagem da iluminação e seus adereços. Além disso, os vendedores ambulantes também foram contemplados com o aumento do fluxo de pessoas nesses locais.

Foram colocadas 3,8 mil figuras decorativas em mil postes de energia elétrica; 18 árvores de 5 metros de altura; 6 árvores com 10 metros de altura; uma árvore com 15 metros de altura; e 300 mil microlâmpadas de led, num investimento total de R$ 1,3 milhão. O serviço foi executado e acompanhado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre).