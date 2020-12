O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC), por meio do Núcleo de Apoio ao Servidor Penitenciário (Nasp), realizou na manhã deste domingo, 13, o primeiro treino longão com os servidores do Sistema. O evento aconteceu em parceria com a Realize Assessoria de Corrida e a Associação do Servidores Penitenciários (Aspen).

O objetivo da atividade foi integrar e motivar os servidores para a prática de atividade física. Os participantes realizaram o treino de 5 e 10 quilômetros.

A coordenadora do Nasp, Adriana Maia, explicou que, tendo em vista a pandemia de Covid-19, a equipe entendeu que o mais apropriado era fazer um treino no estilo longão, uma vez que se trata de um esporte individual, onde cada participante é em si o próprio time.

“A corrida de rua faz parte de um dos projetos do NASP, visando contribuir com a melhoria da saúde física do servidor penitenciário. Entendemos, que o indivíduo não é dividido, ele é um ser integral onde mente e corpo fazem parte de um mesmo sistema, portanto precisamos estar atentos a saúde física e mental”, disse a coordenadora.

O presidente do Iapen, Arlenilson Cunha, parabenizou a equipe, bem como todos os servidores e apoiadores envolvidos. “O Iapen, por meio do Nasp, decidiu fazer esse treino, com muito esforço e empenho da equipe. Quero agradecer o apoio e parabenizar os servidores que aceitaram o desafio. Isso representa a saúde emocional e física dos servidores”, disse.

Para o policial penal Leandro Santos, além de cuidar da saúde do servidor, a atividade também incentiva a prática de esportes. “É importantíssimo estarmos sempre se condicionando, se posicionando fisicamente, principalmente em virtude da nossa atividade que exige muito do nosso físico. Então esse tipo de incentivo ao esporte e a atividade física é muito importante para todos nós”, destacou.

Já a chefe de gabinete, Camila Rocha, frisou que o Iapen desenvolve, por meio do Nasp, um projeto chamado Endorfinar. “Esse projeto busca proporcionar a integração dos servidores e promover saúde e bem-estar. Nós participamos desse projeto há um ano, praticando a atividade das corridas e fazendo essa festa linda que está acontecendo aqui agora”, finalizou.