Com emenda parlamentar de R$ 400 mil garantida, Prefeitura de Guajará irá adquirir o primeiro caminhão coletor de Lixo para o município

O prefeito Ordean Silva (PP) esteve reunido com o autor da emenda, deputado estadual Cabo Maciel (PL) que atendeu mais um pedido em favor do município de Guajará. Mais uma promessa do prefeito Ordean se cumprindo, o caminhão coletor irá melhorar o serviço dos garis