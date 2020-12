A Fundação Dorina Nowill, parceira do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual do Acre (CAP/AC), realiza na tarde desta segunda-feira, 14, das 15h às 17h, uma live com o tema CAP/ACRE: contribuindo com a inclusão, no canal da instituição no YouTube, em comemoração aos 20 anos de existência do centro.

Como o cenário atual não permite aglomeração de pessoas, devido à pandemia da Covid-19, a coordenação do CAP/AC optou por comemorar a data por meio de uma live com o objetivo de resgatar as principais ações e conquistas ao longo dos 20 anos.

A programação conta com a mediação de Ezequiel Mariano, da Fundação Dorina Nowill, e Gercineide Maia, do CAP/AC, além de acessibilidade em libras e audiodescição, com a participação de alunos, professores e ex-coordenadores da instituição. A live aborda a história do CAP/AC, que contribui significativamente para a inclusão de alunos com cegueira ou baixa visão e é referencia no estado e na região Norte.

“Vamos falar sobre os atendimentos que o CAP realiza, que é a produção de material em braile, áudio, livro digital acessível, produção de materiais adaptados em alto relevo, enfim, todo otrabalho que nós oferecemos como a revisão de material, dentro dos núcleos que existem dentro do CAP”, explicou Cristina Nogueira, coordenadora do CAP/AC.

O CAP/AC tem como objetivo principal fortalecer o acesso à escolarização de alunos com deficiência visual incluídos nas escolas do ensino regular, em suas várias modalidades, níveis e etapas, através da produção de livros em formatos acessíveis, como braille, digital, áudio, ampliado, entre outros, além de promover a orientação e formação continuada de professores do Atendimento Educacional Especializado (AEE), sala comum e comunidade em geral.

“Hoje o CAP/AC está completando 20 anos de sua fundação e, ao longo da história, tem crescido, tendo em vista a participação das pessoas com deficiência visual, da família e da Secretaria de Educação”, comentou a professora do Livro Digital Acessível, Gercineide Maia, uma das mediadoras da live.

A Fundação Dorina Nowill é uma organização brasileira, sem fins lucrativos e de caráter filantrópico. Tem como objetivo promover a inclusão e acessibilidade às pessoas com deficiência visual, para juntos transformar vidas e a sociedade.

Há mais de 70 anos se dedica a inclusão de pessoas com deficiência visual, trabalhando com a oferta de cursos, capacitações, consultorias e distribuição gratuita de livros acessíveis em Braille, falados e digitais, além de serviços especializados para as pessoas com deficiência visual e suas famílias nas áreas de educação especial, reabilitação, clínica de visão subnormal e empregabilidade.