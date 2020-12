O Galvez segue na Série D do Brasileirão. O time voltará para Rio Branco, no Acre, com a doce sensação da classificação após eliminar o River-PI, dentro do estádio Albertão, em Teresina, na tarde deste domingo, no jogo da volta da segunda fase da competição. Após empate na ida, em 0 a 0, o clube derrotou o Galo com gol de Dodô, no segundo tempo. O 1 a 0 botou o Galvez nas oitavas de final da Série D – e o adversário agora será o América-RN.

River-PI x Galvez (Foto: Josiel Matins)

Gol anulado + River-PI perto do gol

O primeiro tempo terminou com uma polêmica. Aos 42, Giovani acabou marcando o gol, mas anulado pela assistente. Índio, do River-PI, foi quem deu o passe por último, e Giovani parecia à frente de Mondragon e do zagueiro Leone. Essa foi a melhor chance do Galvez na etapa inicial, que contou com o River-PI mais presente na área, porém sem eficiência para concluir. Diego Aragão, Leone (por duas vezes) e o zagueiro Índio fizeram o goleiro Miller trabalhar.

River-PI x Galvez (Foto: Victor Costa/River AC)

O gol da classificação

Sem gols em três dos quatro tempos do confronto, o desenho do segundo tempo foi definição do Galvez logo nos primeiros minutos, que mais buscou o ataque. Max, atacante do River-PI, entrou no intervalo, porém só atuou por 19 minutos – não aguentou ficar mais tempo em campo. Aos 21, Dodô pegou uma sobra e acertou o gol de Mondragon em cheio. O gol jogou um desânimo no Tricolor, que ficou no ataque com Erivan, Emanuel (perdeu um gol na cara do gol), Jairinho, mas não conseguiu o empate.

River-PI x Galvez (Foto: Josiel Martins)

Série D para o River-PI só em 2022

Com a eliminação, o River-PI tem o calendário de 2021 comprometido. Fora das finais do Campeonato Piauiense, o clube não jogará a Copa do Brasil e nem a Série D de 2021. O clube pode disputar a pré-Copa do Nordeste, caso o Altos não seja campeão estadual.

Por Globo Esporte Acre