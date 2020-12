A proposta aprovada pelos clubes que disputam o Campeonato Acreano para que o estadual 2021 seja realizado no formato de pontos corridos agradou a maioria dos internautas. Através de votação em enquete proposta pelo ge no decorrer desta semana, 75,21% dos internautas acreditam que a nova fórmula é a mais justa para definir o campeão.

Contrários ao novo modelo, 24,79% dos que votaram veem a mudança como prejudicial aos clubes menores.

O Campeonato Acreano muda de formato após três temporadas. Desde 2018 o estadual estava sendo disputado com os clubes divididos em dois grupos. No primeiro turno os clubes do grupo A enfrentavam os do grupo B. No segundo turnos os times se enfrentavam dentro do próprio grupo.