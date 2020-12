Assessoria – O tradicional Reveillón, que anualmente faz parte do calendário festivo de final de ano promovido pela Prefeitura de Rio Branco, foi suspenso na virada de 2020 para 2021, por decisão da prefeita Socorro Neri, em conformidade com as orientações das autoridades sanitárias para evitar a aglomeração de pessoas, um dos principais vetores de proliferação de Covid-19.

Já é tradicional que no mês de dezembro, na gestão da prefeita Socorro Neri , o Município tenha uma programação especial de comemoração do aniversário de Rio Branco com as festividades de fim de ano à população, que culminavam com a queima de fogos e o Réveillon na Gameleira para celebrar o ano novo, sempre precedida de apresentações musicais. Este ano, as comemorações estão restritas em razão da pandemia.

E o Réveillon que costumava reunir milhares de pessoas às margens do Rio Acre, no calçadão da Gameleira, que fica à margem direita, assim como outras centenas de pessoas, no bairro da Base, à margem esquerda está cancelado.

Atualmente, Rio Branco regrediu ao nível laranja em razão do aumento de casos de Covid-19 e muitas pessoas já morreram vítima da doença, somente na capital.

O cancelamento foi confirmado pelo diretor-presidente da Fundação Garibaldi Brasil (FEM), Sérgio de Carvalho, responsável pela organização do evento, que também não acontecerá em diversas outras cidades brasileiras, que vivem o aumento do número de casos da doença, o que caracteriza a segunda onda da pandemia.