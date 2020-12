Durante agenda em Rio Branco, o Prefeito eleito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, realizou uma visita institucional a Diretora de Operações do Detran, Tainara Martins.

No encontro, Lima conversou com a diretora sobre as parcerias que serão definidas entre a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte e o Detran a partir de 2021, como ainda manter os trabalhos que já ocorrem em conjunto entre os órgãos.

“Visitei a amiga e conterrânea Tainara Martins, onde estabelecermos algumas parcerias que serão definidas entre nossa Secretaria de Trânsito de Cruzeiro do Sul com o Detran/AC. Novas oportunidades devem chegar para oferecer melhorias para nossa cidade, e vamos anunciar após assumirmos a gestão no próximo ano”, relatou o prefeito eleito.