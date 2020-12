A eterna ‘Rainha do rebolado’ não fez diferente e aproveitou para exibir o seu visual novo, após fazer uma manutenção na harmonização facial.

O problema é que após surgir com o rosto ainda inchado devido ao procedimento, a famosa acabou se tornando alvo de comentários negativos na web.

Depois que se deparou com algumas mensagens maldosas, Gretchen decidiu se pronunciar na sua conta oficial do Twitter e, mais tarde, compartilhou prints do tweet nos Stories do seu Instagram.

“Tiveram comentários ridículos sobre a minha harmonização. Sabe o que acontece? Estou bloqueando geral que falar m****. Toda manutenção tem seu tempo de recuperação. E quem não entende isso, tem que ser bloqueado. Está inchado porque acabei de fazer. Favor conferir resultado”, afirmou.

E acrescentou: “Daqui uma semana quero ver esse povinho recalcado voltando aqui com outra conta dizer: ‘Nossa que linda, você tá um arraso. Sem defeitos’. Me aguarde. O inchaço só demora uma semana. Aiii. Ah ai sou eu que vou sapatear nas postagens. Sem preocupações com opiniões idiotas”.

Confira a baixo

Jenny Miranda, filha da cantora Gretchen decidiu radicalizar o visual, e entrou para o time de famosas que realizou a lipoaspiração HD. Além disso, ela trocou as próteses de silicone pela 11ª vez.

Ao jornal Extra, a famosa contou, nesta sexta-feira (20), que não estava se sentindo bem consigo mesma.

“Não me sentia segura em por um biquíni ou até mesmo me olhar no espelho”, disse a modelo, que ainda confessou que os cirurgiões realizaram seu sonho de “ter o corpo perfeito”.

“Fiz alguns procedimentos no rosto com outros médicos, e agora chegou a vez de remodelar o meu corpo para o verão, e para novos projetos profissionais”, pontuou.

Além disso, a modelo falou sobre as 11 trocas de silicone que realizou ao longo da vida.

“Fiz 11 trocas de silicone, contando com essa. E duas lipoesculturas, contanto com essa também. A primeira foi uma lipo normal, convencional, que não riscava os músculos, nem nada. E, agora, essa lipo HD, que faz a formação dos músculos, que a gente já tem. Uma lipo entre os músculos, para deixar eles mais em evidência”, completou.

Por Ana Maria uol