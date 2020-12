Graciele Lacerda tem o costume de usar as redes sociais para dividir alguns cliques da sua rotina. Na última quinta-feira (10), a esposa do cantor Zezé di Camargo aproveitou para compartilhar uma dica de moda com os fãs.

Acontece que a influenciadora realizou um post com sugestões de como utilizar o mesmo vestido de jeitos diferentes. Na primeira opção, a famosa apareceu com um salto alto, enquanto na outa fotografia surgiu com um tênis.

“Mesmo look adaptado para duas ocasiões! Na primeira foto toda menininha de salto, já na segunda….o bom e velho tênis! Conforto né amores. E ai, mulherada, vocês são do salto ou do tênis?”, declarou ela na legenda.

Entretanto, o que acabou chamando a atenção foi um comentário indiscreto de um de seus seguidores.

Na ocasião, o internauta indicou que Graciele estaria vestindo um visual inadequado para a sua idade.

“Vai no conforto, afinal, a idade avaçada é visível e opta pela saia midi, fica adequada”, disse.

Ao se deparar com a mensagem, Graciele não deixou o assunto passar em branco e fez questão de rebater.

“Sério que você pensa assim? Tem que se tampar porque está velha?”, questionou.

Graciele Lacerda, noiva de Zezé di Camargo, falou sobre como será o fim de ano em família depois da morte do sogro, Seu Francisco. Em resposta a uma pergunta deixada por um seguidor em sua caixinha de perguntas no Instagram, a influenciadora digital deixou claro que a família do noivo comemorará o Natal reunida.

“Meu sogro queria passar o Natal na fazenda e, por isso, eu estava atrás de árvore. Mesmo sem ele, vamos fazer o nosso natal pela minha sogra e com a família junto. Claro que não será o mesmo, mas vamos todos nos reunir, porque sei que ele iria ficar muito feliz”, escreveu.

Por Ana Maria uol