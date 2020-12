Caos no Paraná: Mais de 100 pacientes de Curitiba e região aguardam...

Caos no Paraná: Mais de 100 pacientes de Curitiba e região aguardam por vagas em hospitais

São pessoas com Covid-19 ou suspensa da doença que estão em unidades de pronto atendimento ou hospitais menores. Segundo diretor da Sesa, capacidade de ampliação do sistema está próxima do limite.