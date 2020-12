R7 – A pequena Rory van Ulft, de 7 anos, mora em Ottowa, no Canadá, e já pode ser considerada a menina mais forte do mundo. A pequena conseguiu levantar até 80kg e venceu o campeonato juvenil de halterofilismo dos Estados Unidos.

Competiram pré-adolescentes, de 11 e 13 anos, na categoria 30kg. Com o feito, ela se tornou a mais jovem campeã nacional da história da competição. “Seria justo dizer que Rory é a mais forte garotinha no mundo”, disse Cavan, pai da menina, ao Daily Mail.

A dedicação não é apenas para o halterofilismo. A garota passa cerca de 9 horas por semana treinando para ser uma ginasta, enquanto dedica apenas 4 horas ao levantamento de peso.

O pai da menina explica que, apesar de incomum para a idade dela, o hobby é seguro. “A segurança dela é a prioridade de todos. Ela progride em seu treinamento para ambos os esportes de forma cuidadosa e metódica”, afirmou.

Apesar de chamar a atenção levantando pesos de até 80kg, a garota revela a verdadeira paixão. “Eu prefiro ginástica ao levantamento de peso, porque na ginástica eu não tenho que levantar nada acima da minha cabeça”, afirmou

Rory adora usar tatuagens temporárias durante as competições, a deixando com um visual mais radical. “Gosto de ficar mais forte. Ser mais forte me permite fazer mais e ficar melhor em tudo que tento. Eu não penso sobre o que veio antes, ou o que virá depois. Eu não penso em nada. Eu apenas limpo minha mente e faço isso”, disse

O pai da menina afirma que, em relação aos campeonatos nacionais, não há ninguém melhor que Rory no momento. Apesar de se dedicar aos treinos e competições, a garota não deixou os estudos de lado e frequenta a escola em tempo integral. “Outras crianças não me importunam. Mas não porque eles acham que sou forte”, contou ela

Ela já conquistou uma série de medalhas competindo com levantamento de peso, mas afirma não pensar em Olimpíada por ser muito jovem.