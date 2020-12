Em nova classificação de risco realizada nesta sexta-feira, 11, pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre e o Comitê de Acompanhamento Especial (CAE) da Covid-19, Rio Branco regrediu para nível laranja.

Inserida na Regional do Baixo Acre, a capital acreana regrediu para o nível laranja, com nota 13. A regional apresentou, no período de 22 de novembro a 5 de dezembro, um comportamento elevado nos índices das notificações, com alteração no número de novos óbitos com um aumento de 125%, na ocupação de leitos clínicos que subiu em 20% e leitos de UTIs com ocupação de 94%.

Rio Branco sem Covid

Confira o manual que a prefeitura de Rio Branco preparou com base na Resolução divulgada pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19.

A resolução 15, elaborada pelo Comitê estadual, trata sobre o enquadramento dos setores e das atividades comerciais autorizadas a funcionar de acordo com cada um dos Níveis de Risco estabelecidos no Pacto Acre Sem Covid.

Clique e veja: Manual Faixa Laranja – NOVO