Em mais uma fase da Operação Hórus, a Polícia Civil do Acre cumpriu 12 mandados de busca e apreensão nessa quinta (10) e sexta-feira (11) nas cidades do Alto Acre, que fazem fronteira com a Bolívia e Peru.

Durante a ação, três pessoas com idades de 21, 30 e 31 anos foram presas em flagrante suspeitas de tráfico de drogas e por integrar organização criminosa. Segundo o delegado responsável pelo caso, Pedro Paulo Buzolin, com o trio foi encontrada uma quantidade pequena de droga.

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri. De acordo com a polícia, as buscas têm o objetivo coletar provas da participação dos alvos em organizações criminosas e inibir o tráfico de drogas na região de fronteira.

O delegado informou que as investigações para chegar até os locais alvos da operação esta semana foram feitas durante o período de um mês.

Todo material apreendido, como objetos, aparelhos celulares, deve passar por perícia e, de acordo com o delegado, possivelmente vai ajudar na identificação de outros membros de organizações criminosas.

Por Iryá Rodrigues, G1 Acre