A visita institucional também foi acompanhada pelo atual gestor do município, Clodoaldo Rodrigues, e pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Júnior.

Gladson Cameli aproveitou a oportunidade para parabenizar o futuro prefeito pela vitória nas eleições e refirmou o seu compromisso de trabalhar junto com Zequinha Lima em ações que melhorem a vida da população da segunda maior cidade acreana.

“O Zequinha Lima contou com o meu apoio porque é uma pessoa séria e vai fazer muito pela nossa querida Cruzeiro do Sul. Não só a gestão dele, mas todos os 22 prefeitos eleitos e reeleitos podem contar com a parceria do governo do Estado. A nossa prioridade é cuidar das pessoas e preparar um estado cada vez melhor para todos”, enfatizou Gladson.

O gestor relembrou importantes investimentos já realizados em Cruzeiro do Sul, como a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), recuperação de ramais e vias urbanas, revitalização dos principais espaços culturais e esportivos e entrega da Organização em Centrais de Atendimento (OCA) nos próximos dias. Cameli citou ainda as futuras obras que serão iniciadas no município. Como a Orla do rio Juruá e duplicação da rodovia estadual AC-405, até o aeroporto da cidade.

“O ano de 2021 será de muito trabalho e quero contar com o apoio do prefeito Zequinha para que possamos executar essas obras com seriedade e qualidade. Aproveito o momento para deixar o meu muito obrigado ao prefeito Clodoaldo Rodrigues pela importante parceria que firmamos nestes últimos meses”, pontuou.

Segundo Zequinha Lima, o apoio do governo de Gladson Cameli será fundamental na implementação de políticas públicas que resultem em avanços para Cruzeiro do Sul.

“Quero agradecer ao governador pela grande contribuição que ele nos deu durante a campanha eleitoral. Ao mesmo tempo, aproveitei a reunião para firmar com ele o compromisso da Prefeitura de Cruzeiro do Sul de estabelecer novas parcerias com o governo do Estado e conto 100% com o apoio do governador Gladson Cameli para que possamos realizar os investimentos necessários para melhorar a vida das pessoas”, frisou.

Prefeito de Cruzeiro do Sul desde agosto deste ano, Clodoaldo Rodrigues comentou a ajuda dada pelo Estado durante o seu mandato. “O apoio do governador foi muito importante para que pudéssemos realizar obras e outros serviços para a população. Gostaria de agradecer o governo do Estado, porque sem essa parceria teríamos enfrentado muitas dificuldades”, declarou.