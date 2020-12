A Escola Estadual de Ensino Fundamental, Instituto Odilon Pratagi, foi a grande campeã do evento científico organizado pela Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes e instituições parceiras, denominado de “Mostra Acreana de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação”.

O evento visa a promoção de ações inovadoras. Este ano, o evento foi realizado de forma virtual e é formado por várias modalidades, sendo elas:

Desafio semanal – Voltado para atividades desafiadoras baseadas em situações-problemas. Essas tarefas envolvem desafios de campo de estudo amplo, sendo a cada semana, uma área do conhecimento como foco.

Desafio Relâmpago – Voltado atividades rápidas e desafiadoras propostas durante as interações on-line. Essas tarefas envolvem elementos da cultura geral. Serão legal via videoconferências no Google Meet e via através do Goggle Classroom.

Desafio Surpresa – Este desafio tinha um prazo rápido para execução e em forma de “missões”, essas tarefas são disponibilizadas no Google Classroom (Google Sala de aula) após o Lives no Instagram, conforme cronograma.

Após vencer em 1º lugar no estado, a escola I. O. P recebeu a premiação nesta sexta-feira (11).

Gestão:

Fernanda Gomes

Marcieli Souza

Dacizete Freitas

Flaviana Coimbra

Eliete Landgraf

Equipe IOP_biotech

Jair Junior Professor

Jailsa Gonçalves Professora

Alunos:

Angelica

Beatriz

Cristiele

Kassiane

Kauê

Matheus