O Prefeito eleito Zequinha Lima (PP) visitou na tarde de quinta-feira, 10, o Senador Sérgio Petecão (PSD) para agradecer o apoio recebido nas eleições municipais. Durante o encontro, os políticos discutiram sobre a liberação de emendas parlamentares para o desenvolvimento de ações em Cruzeiro do Sul.

“Agradeço a visita do nosso prefeito eleito Zequinha Lima, que já está buscando melhorias para seu município. Estamos aqui para trabalharmos em parceria, podem contar comigo”, destacou o senador.

O Prefeito eleito Zequinha Lima enfatizou que está realizando os encontros com as lideranças em busca de melhorias para Cruzeiro do Sul.

“Agradeço o amigo Senador Sérgio Petecão, que me recebeu muito bem e tivemos uma conversa muito proveitosa. Aproveitei a oportunidade para agradecer o apoio que tivemos nesse processo eleitoral e conversamos também sobre recursos para Cruzeiro do Sul que devem ser liberados através de emendas parlamentares”, agradeceu.