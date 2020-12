A Prefeita reeleita de Brasileia, Fernanda Hassem, está em Brasília visando viabilizar recursos para o município. Em vídeo publicado pela assessoria nas redes sociais da prefeitura na sexta-feira, 11, a gestora faz vários anúncios positivos para a população e servidores.

“Queria compartilhar uma notícia de que todos os problemas de convênios que tínhamos em 2017 quando assumimos, hoje, conseguimos fechar o nosso mandato com todos os projetos e convênios junto ao Governo federal, sem pendências”, destaca a Fernanda.

Em seguida a gestora anuncia a liberação no valor de 6 milhões de reais em investimentos para a cidade, em equipamentos, construções e que, irão beneficiar a cidade nos próximos meses.

Fernanda, faz agradecimentos a equipes e parlamentares que a auxiliam nesse processo “quero aqui agradecer a toda equipe da AMAC (Associação dos Municípios do Acre), tanto de Brasília como de Rio Branco. Agradecer aos nossos parlamentares que trabalhamos durante esse primeiro mandato de forma republicana”, afirma a gestora.

Boa notícia

Em seguida, a prefeita fala aos servidores municipais e destaca o pagamento da segunda parcela do 13º salário que será na próxima segunda-feira, dia 14, e dia 22 o pagamento antecipado do salário de Dezembro aos funcionários do município. “(Isso é) para que cada servidor possa passar junto aos seus familiares, que possam ter uma boa ceia de natal, possam quitar dívidas e estar em harmonia”, diz Fernanda.

Somente no mês de Dezembro será injetado na economia de Brasileia cerca de 4 milhões de reais entre pagamentos aos servidores no valor de R$ 3,2 mi e R$ 800 mil para fornecedores no da Prefeitura de Brasileia.

Fernanda finaliza “estou muito feliz por poder de forma transparente, ética olhar para cada cidadão e dizer que, com muita responsabilidade e zelo, fizemos o nosso dever de casa. Quero aqui com essas boas notícias dizer para cada morador de Brasileia, conte com muito mais trabalho. Quero aqui agradecer a oportunidade de poder representar o nosso município mais uma vez, pois será um novo mandato. Com mais perspectivas, com mais trabalho e mais transparência”, disse a prefeita.

Veja o Vídeo: