A prefeita de Rio Branco Socorro Neri assinou a ordem de serviço para construção de três salas de aula e melhoria de acesso da Escola Municipal Monte Castelo, localizada na estrada Apolônio Sales.

O ato aconteceu nesta quinta-feira (10), com a adoção de medidas de prevenção ao novo coronavírus e contou com a presença da secretária de Educação do município, professora Vômea Araújo e do diretor da escola Paulo Henrique.

“É muito bom esse momento da Educação em nosso município, o IDEB lá em cima com as nossas crianças aprendendo muito e melhor. Somos a segunda capital que mais ensina neste país, temos uma Prefeitura nota 9.06, com as contas sanadas e, que todos possam continuar trabalhando em parceria fazendo aquilo que é o melhor para as nossas crianças”, disse Socorro Neri.

A obra vai melhorar a acessibilidade do colégio e criar novas salas para os alunos. “A Escola Monte Castelo e a comunidade dessa região está de parabéns, estamos fechando um ciclo de conquistas importantes, somos a única capital brasileira com professores efetivos do quadro, sem risco de comprometer o ano letivo”, ressaltou Vômea Araújo.

O valor da reforma é superior a R$ 170 mil e será feita com recurso próprio da Prefeitura. No total serão construídas três novas salas de aula com capacidade para 30 alunos cada, além de melhorias na acessibilidade da escola. O prazo de conclusão da obra é de 90 dias.