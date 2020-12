O Prefeito eleito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, se reuniu na tarde de quarta-feira, 09, com a Presidente do PP Senadora Mailza Gomes. Durante o encontro que ocorreu em Rio Branco, Zequinha destacou a importância da participação da senadora à frente da coordenação do processo eleitoral, como presidente do partido.

“Tivemos uma ótima conversa política com nossa querida amiga Senadora Mailza Gomes, que também é presidente do nosso partido (PP), e teve um papel fundamental, com muito diálogo e decisões importantes na condução das eleições municipais. Aproveitamos para conversar também sobre as emendas parlamentares de 2021, recursos que serão destinados à Cruzeiro do Sul”, enfatizou o prefeito eleito.

A Senadora Mailza Gomes agradeceu a visita do prefeito eleito Zequinha Lima, e se predispôs a ajudar o município de Cruzeiro do Sul. Para ela, é essencial o trabalho em conjunto, com parcerias que levem recursos para o desenvolvimento dos municípios.