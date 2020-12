Assessoria – Considerada um dos principais cartões postais do Acre, a passarela Joaquim Falcão Macedo, localizada no centro de Rio Branco, passa por obras de manutenção e ganhará, na próxima semana, uma decoração especial de Natal.

Com aproximadamente 200 metros de extensão, a ponte será entregue com a reforma do assoalho em madeira, pintura e restauração dos pontos onde foi encontrada oxidação. A obra está sendo realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e a previsão é de que seja entregue na próxima segunda-feira, 14.

“Trata-se de um serviço importante, pois, além de ser um ponto turístico da nossa cidade, é por ali que trafegam centenas de pessoas todos os dias, com os mais diversos fins, e que precisam que o ambiente esteja em condições de uso, iluminado e com os devidos padrões de segurança em dia”, disse Ítalo Medeiros, secretário de Infraestrutura.

Aproveitando o período natalino, a passarela e outros 13 pontos da capital, como pontes, praças e avenidas ganharão decoração de Natal. O objetivo do governador Gladson Cameli é levar uma mensagem de renovação e esperança, além de disseminar opções de entretenimento por toda a cidade.

“Sou pai de família, morador do Centro, e tenho dois filhos que sempre trago pra passear na passarela. Percebemos que em vários pontos o assoalho já estava deteriorado e precisava de manutenção. A população agradece. Quanto à decoração, logo que ficar pronta serei um dos primeiros a estar aqui”, relatou Jessé de Souza.