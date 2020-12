O governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), efetuou o pagamento de mais de 300 mil reais aos trabalhadores da cultura do estado que realizaram cadastro para receber o auxílio emergencial garantido pelo inciso I do artigo 2º da lei federal nº 14.017, a Lei Aldir Blanc. As inscrições seguem até às 23h59 desta quinta, 10.

Foram mais de cem pagamentos até o momento, no primeiro e segundo lotes. Além desses, ainda restam alguns requerentes aptos cujos pagamentos ainda não foram efetuados. A orientação é que o interessado procure a Fundação das 7h30 às 17h30, localizada na rua Senador Eduardo Assmar, 187, no bairro Seis de Agosto, ou entre em contato pelo número de whatsapp (68) 99947-9900. A lista de cadastros aptos foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 27 de novembro.

A pessoa física deve preencher correta e totalmente o cadastro disponível no site da FEM e atender os pré-requisitos: comprovar atuação no setor cultural nos últimos dois anos, cumprir critérios de renda familiar máxima, não ter vínculo formal de emprego, não ter recebido o auxílio emergencial federal e não receber benefícios previdenciários ou assistenciais, seguro-desemprego ou valores de programas de transferência de renda federal, com exceção do Bolsa Família. Os documentos requeridos no cadastro incluem cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e dados bancários.