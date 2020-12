A declaração foi feita durante discurso na cerimônia de inauguração do eixo principal da nova ponte do Guaíba – (Foto: Agência Brasil)

Brasil 247 – Em pleno recrudescimento da pandemia do coronavírus, o novo ministro do Turismo, Gilson Machado, fez um apelo para que os municípios não implementem o lockdown, “especialmente no período do Natal”. O chamado acontece um dia depois de o Brasil ter registrado 836 mortes em 24 horas, pela primeira vez desde agosto um número mais alto do que 800.

“Aproveito a oportunidade para fazer um apelo às autoridades municipais e estaduais para que não decidam por voltar a fechar as atividades ligadas ao trade do turismo, especialmente no período do Natal. Não podemos implementar lockdown novamente, pois o setor não aguenta”, afirmou Machado, que é ex-ministro da Embratur, em nota sobre sua nomeação para o cargo de ministro.

Nesta quinta-feira (10), Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil vive o “finalzinho da pandemia”. A declaração foi feita durante discurso na cerimônia de inauguração do eixo principal da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estado onde a média móvel de mortes pela doença está em alta e atingiu seu pico esta semana.