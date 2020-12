Diferente da realidade que encontrou a prefeitura em janeiro de 2017, o prefeito Ordean Silva coloca o município de Guajará em outro patamar. Com administração responsável e tratando o bem público com respeito, os servidores passaram a ser tratados com mais dignidade.

No dia 17 de julho os servidores já foram contemplados com a primeira parcela, sendo na ocasião uma alternativa para aquecer a economia local, em plena crise de maior dificuldade provocada pelo COVID-19. Segundo Ordean, essa relação de respeito com os trabalhadores que foi uma das suas marcas nessa primeira gestão, se estenderá nos próximos 4 anos.

“Eu estou fazendo a obrigação que todo gestor precisa ter, o problema é que em outras administrações esses servidores eram inseguros, não sabiam sequer que dia do mês o pagamento estaria na conta e o 13º era uma incerteza. Teve muita gente que chegou a receber o pagamento em sacolões, eu jamais permitirei algo do tipo em nossa administração”, disse, Ordean.

Nas primeiras horas desta sexta-feira (11), o pagamento estará na conta dos servidores da Administração, saúde, educação e todos os demais comissionados da gestão.