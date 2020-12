Um grupo de consumidores da ENERGISA de Rio Branco decidiu demonstrar mais uma vez sua indignação diante de tantas altas praticadas, na cobrança da energia elétrica e os últimos aumento autorizados pela ANEEL no Acre.

A manifestação está sendo convocada pelas redes sociais e pede para que a população Acreana apoie, a luta contra os constantes aumentos mesmo em plena crise provocada pela pandemia do Coronavírus.

Aneel aprovou um reajuste de 2,95% na tarifa média da Energisa Acre. Ao mesmo tempo diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou redução de 11% na cobrança da tarifa no estado vizinho de Rondônia.

O ato acontecerá nesta sexta-feira dia 11, com concentração as 08:00 da manhã de frente a sede da ENERGISA, no bairro do Bosque em Rio Branco.