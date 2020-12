No município de Cruzeiro do Sul, os vereadores que tentaram uma reeleição e foram derrotados nas urnas, aparentemente decidiram que não precisam mais honrar o final do mandato dado pelo povo.

Pois nas últimas sessões que foram realizadas esta semana, dos 14 parlamentares mirim, somente 3 que foram reeleitos, compareceram para exercer suas funções, os demais estão de cara para cima esperando o mandato acabar.

Mas mesmo não indo trabalhar os vereadores que deixaram de exercer as suas funções no Poder Legislativo irão receber os seus salários de mais de 10 mil reais e décimo que deve cair até o final do mês de dezembro.

Se engana quem pensa que só os vereadores adotaram esta prática!! Seus assessores também estão sem dar um prego numa barra de sabão, aguardando somente seus proventos saírem para usufruir do salário pago com o dinheiro público sem trabalhar.