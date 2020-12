A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde e da Coordenação de Saúde Fluvial, iniciou nesta quarta-feira,09, os atendimentos as comunidades ribeirinhas do Rio Valparaíso. Os atendimentos acontecerão pelos próximos 10 dias, abrangendo todas as comunidades do afluente do Rio Juruá.

A Unidade Fluvial de Cruzeiro do Sul Marieta Cameli, construída através de uma emenda parlamentar do então senador e atual governador Gladson Cameli saiu para sua primeira viagem e para realizar os primeiros atendimentos à população ribeirinha dos rios Juruá, Valparaíso e Juruá-Mirim.

A prefeitura leva com a ação serviços de atendimento médico, odontológico, exames ambulatoriais, vacinas, preventivos, medicamentos e todos os serviços disponíveis nas unidades básicas de saúde no perímetro urbano do município.

“Com a elevação do nível do Rio Juruá estamos iniciando nossos atendimentos as comunidades ribeirinhas pelo rio Valparaiso, mas atenderemos todas as comunidades em torno do Rio Juruá. Temos essa estrutura construída através de emenda do governador Gladson que nos proporciona levarmos um melhor atendimento a todos”, disse Clodoaldo.