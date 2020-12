Revisão tarifária da ANEEL manteve aumento no Acre, mas irá reduzir o...

Revisão tarifária da ANEEL manteve aumento no Acre, mas irá reduzir o preço da energia elétrica em Rondônia em 11,29%

Bolsonaro tem sido cruel com o Acre, estado que lhe deu maior votação em percentuais na eleição de 2018. Atrasou a entrega da Ponte do Madeira, não recuperou nenhuma das rodovias federais no estado e não faz nada para frear a inflação.